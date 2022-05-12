В ФРГ прокомментировали прекращение Украиной транзита газа РФ через "Сохрановку"

После заявления Украины о прекращении транзита российского газа в Европу через газораспределительную станцию "Сохрановка" министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек сообщил, что Берлин ожидает от Киева полного восстановления поставки голубого топлива. Он посоветовал украинской компании "Нафтогаз" изыскать иные маршруты поставки сырья, чтобы компенсировать треть российского газа, поступающего в Европу через Украину.

Хабек добавил, что в настоящее время Берлин не намерен принимать чрезвычайные меры, поскольку остальные каналы поставки газа работают стабильно.

"Пока мы не будем принимать чрезвычайные меры. Я думаю и надеюсь, что поставки газа через Украину когда-нибудь снова вырастут до объёмов, которые были раньше", — уточнил он в ходе пресс-конференции.