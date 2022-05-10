США требуют от Греции поставок вооружения на Украину

США хотят заставить Грецию передать Украине около 130 боевых машин пехоты и ЗРК российского производства, сообщает греческая газета Efimerida ton Syntakton.

По данным издания, на протяжении двух недель США давят на греческое правительство, взамен обещая вооружить Грецию немецкими БМП Marder 1A5.

Авторы материала пишут, что давление на Грецию началось 26 апреля, когда министры обороны 40 стран встретились на авиабазе "Рамштайн" в Германии. Тогда Греция отказалась от военной помощи Украине, сославшись на угрозу со стороны Турции.

Афинам разрешили не поставлять ВСУ зенитные комплексы ТОР-М1а и Оса-АК, которые занимают важное место в обороне Греции.

Газета утверждает, что греческие власти пока не решили, будут ли помогать Украине поставками вооружения.

Ранее министр обороны Греции Никос Панайотопуло заявил, что страна больше не будет отправлять вооружение на Украину, поскольку из-за этого может снизиться обороноспособность Греции.