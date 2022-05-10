EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

США требуют от Греции поставок вооружения на Украину

Мир

США хотят заставить Грецию передать Украине около 130 боевых машин пехоты и ЗРК российского производства, сообщает греческая газета Efimerida ton Syntakton.

США требуют от Греции поставок вооружения на Украину

По данным издания, на протяжении двух недель США давят на греческое правительство, взамен обещая вооружить Грецию немецкими БМП Marder 1A5.

Авторы материала пишут, что давление на Грецию началось 26 апреля, когда министры обороны 40 стран встретились на авиабазе "Рамштайн" в Германии. Тогда Греция отказалась от военной помощи Украине, сославшись на угрозу со стороны Турции.

Афинам разрешили не поставлять ВСУ зенитные комплексы ТОР-М1а и Оса-АК, которые занимают важное место в обороне Греции.

Газета утверждает, что греческие власти пока не решили, будут ли помогать Украине поставками вооружения.

Ранее министр обороны Греции Никос Панайотопуло заявил, что страна больше не будет отправлять вооружение на Украину, поскольку из-за этого может снизиться обороноспособность Греции.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша греция украина
Sberbank
Новости
Хейнс: "Победа Москвы в Донбассе не положит конец военному конфликту"
Бальбек: надо как следует ответить Литве за признание РФ "террористом"
В МИД РФ ответили на слова Кулебы о недопустимости обмана Украины со стороны ЕС
В МИД Германии пообещали передать Украине современные танки и гаубицы
Лихач врезался в мечеть в Татарстане: видео с места аварии появилось в сети
Бербок: ФРГ уменьшит зависимость от российских энергоресурсов до "нуля"
Арсен Аваков: "Если бы я встретил встретил Илью Киву, я бы его застрелил"
Бербок: Германия не откажется от антироссийских санкций
США требуют от Греции поставок вооружения на Украину
Верещук: "На заводе "Азовсталь" находится более тысячи военных и сотни раненых"
Популярное
Силовые структуры
Спецназ "О" ликвидировал выдающихся бойцов ВСУ под Северодонецком

Группировка российского спецназа "О" в ходе наступления на Северодонецк ликвидировала особо отличившихся украинских боевиков.

Спецназ "О" ликвидировал выдающихся бойцов ВСУ под Северодонецком
Литовкин: 150 поставленных ВСУ танков НАТО не доехали до линии фронта
Силовые структуры
Литовкин: 150 поставленных ВСУ танков НАТО не доехали до линии фронта
Мир. Новости мира
Экс-депутат Рады Кива: оппоненты Зеленского попытаются сменить власть на Украине
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ вынуждает ВСУ бросать позиции на Лиманском направлении
Игорь Буккер Карин Жан-Пьер: новый голос Белого дома Игорь Буккер Усам Оздемиров Шестой пакет санкций может погубить Европу Усам Оздемиров Ирина Шлионская Во сне мозг не отключается от внешнего мира Ирина Шлионская
Силовые структуры
Минобороны РФ сообщило о трёхдневной попытке Украины захватить остров Змеиный
Силовые структуры
Военкор Пегов показал кадры реального боя "Сомали" и ВСУ под Авдеевкой
В Киеве паника: группировку ВСУ в Донбассе окружают с пяти сторон
Силовые структуры
В Киеве паника: группировку ВСУ в Донбассе окружают с пяти сторон
Последние материалы
В США сочли маловероятным успех переговоров РФ и Украины в ближайшее время
Хейнс: "Победа Москвы в Донбассе не положит конец военному конфликту"
Бальбек: надо как следует ответить Литве за признание РФ "террористом"
В МИД РФ ответили на слова Кулебы о недопустимости обмана Украины со стороны ЕС
В МИД Германии пообещали передать Украине современные танки и гаубицы
Лихач врезался в мечеть в Татарстане: видео с места аварии появилось в сети
Бербок: ФРГ уменьшит зависимость от российских энергоресурсов до "нуля"
Арсен Аваков: "Если бы я встретил встретил Илью Киву, я бы его застрелил"
Бербок: Германия не откажется от антироссийских санкций
США требуют от Греции поставок вооружения на Украину
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников