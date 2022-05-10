В начале российской спецоперации по демилитаризации Украины были обнаружены документы ВСУ с конкретными планами нанесения удара по РФ. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, НАТО ведёт прокси-войну против РФ. Как отметил дипломат, материалы украинского Генштаба свидетельствуют о том, что Киев хотел первым ударить по России.
Он считает, что российская спецоперация стала упреждающим ударом.
"Документы, доказательства, обнаруженные нами в начале специальной военной операции, свидетельствуют о том, что были конкретные планы ударить по РФ с территории Украины, а также конкретные планы ударить по Донбассу", — сказал Полянский в эфире Sky News.
Дипломат добавил, что ВС РФ начали спецоперацию в соответствии с 51-й статьёй Устава ООН.
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