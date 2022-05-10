Полянский: Москва знает о конкретных планах удара по РФ с территории Украины

В начале российской спецоперации по демилитаризации Украины были обнаружены документы ВСУ с конкретными планами нанесения удара по РФ. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский

По его словам, НАТО ведёт прокси-войну против РФ. Как отметил дипломат, материалы украинского Генштаба свидетельствуют о том, что Киев хотел первым ударить по России.

Он считает, что российская спецоперация стала упреждающим ударом.

"Документы, доказательства, обнаруженные нами в начале специальной военной операции, свидетельствуют о том, что были конкретные планы ударить по РФ с территории Украины, а также конкретные планы ударить по Донбассу", — сказал Полянский в эфире Sky News.

Дипломат добавил, что ВС РФ начали спецоперацию в соответствии с 51-й статьёй Устава ООН.