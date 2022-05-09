9 мая Запад не дождался ни мобилизации, ни объявления войны и Крымский мост цел

Крымский мост, согласно украинскому сайту, должен был рухнуть на 9 мая.

Итог — таймер на нуле, мост стоит, сайт лёг.

Киев вместе со своими хозяевами с Запада послушали сегодня, 9 мая, речь Владимира Путина и не услышали там ни про мобилизацию, ни про объявления Украине войны, ни про остальные сказки их СМИ. Уже известно, что эти фейки проплачивали британцы.

Кстати, даже британское минобороны в лице своего министра обещало, что президент России на сегодняшнем Параде Победы объявит всеобщую мобилизацию и войну Украине. Это заявил, на минуточку, министр государства!

"Украина решила своими фейками испортить крымчанам светлый праздник Победы. Не выйдет. Крымский Мост вечером засияет праздничными огнями, а салют в городах-героях Севастополь и Керчь и городе воинской славы Феодосии озарит крымское небо. Уже скоро, очень скоро праздник Победы вернётся и города-героя Одесса и Киев" — советник главы Крыма Олег Крючков.

А распространившаяся в соцсетях информация о якобы взрыве на Крымском мосту — абсолютная ложь и является фейком укропропаганды.

Ложь — как составляющая обычной жизни Запада…