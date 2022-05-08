Штайнмайер: идея единого европейского дома потерпела фиаско

Как заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, мечты о создании единого европейского дома таки и остались несбывшимися мечтами. Такое заявление Штайнмайер сделал 8 мая во время выступления на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов.

Президент ФРГ напомнил, что мечта о создании единого европейского пространства появилась благодаря последнему лидеру СССР Михаилу Горбачёву, но украинский кризис эту идею уничтожил.

"Михаил Горбачёв дал нам перспективу создания единого европейского дома. Но сегодня, в это 8 мая, мечта о едином европейском доме потерпела крах, ее место занял кошмар. Ситуация на Украине — это разрыв со многим, что считалось само собой разумеющимся. Эпохальный слом", — сказал Штайнмайер.

Президент ФРГ выразил опасение, что общество в его стране может расколоться из-за происходящего на Украине, потому что цены на продукты и энергоносители в Германии продолжают расти. При этом он выразил надежду, что до раскола всё-таки на дойдёт, потому что, по его словам, многие немецкие граждане считают антироссийские санкции верным решением, одобряя действия правительства ФРГ.