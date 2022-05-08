"Беспрецедентной провокацией" назвали в ФРГ приглашение Шольца в Киев 9 мая

Немецкий публицист Алиса Шварцер назвала "беспрецедентной провокацией" приглашение канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев 9 мая, сообщает газета Die Welt. Она призвала президента Украины Владимира Зеленского к более сдержанной политике.

"Если бы Шольц принял приглашение Зеленского и поехал в Киев 9 мая, это было бы беспрецедентной провокацией. В этот день Россия празднует победу СССР над нацистской Германией во Второй мировой войне", — передаёт издание слова Шварцер.

Она также отметила, что Киев проводит "сомнительную" политику, "не прекращая провоцировать". Украинскому президенту стоит выбрать "более сдержанный тон", уверена публицист из Германии.

Ранее Зеленский через президента Германии Франка Вальтера Штайнмайера передал приглашение Шольцу приехать на Украину 9 мая. Он назвал это "мощным политическим шагом".