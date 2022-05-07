Фридман: "СВО на Украине опасна для США, а поведение Путина непредсказуемо"

Американский журналист Томас Фридман убеждён, что дальнейшее продолжение спецоперации на Украине становится для США более опасным, а поведение российского лидера Владимира Путина непредсказуемым.

"Если вы только что следили за новостями об Украине, то можете подумать, что война превратилась в долгую, изматывающую и несколько скучную рутину. Вы были бы неправы. На самом деле все становится опаснее с каждым днём", — цитирует слова журналиста NY Times.

По словам Фридмана, чем дольше длится спецоперация, тем больше просчётов, приведя в качестве примера две громкие утечки информации со стороны американских силовиков.

Так, речь идёт о предоставлении США разведданных о российских подразделениях, что позволило ВСУ нацелить и убить многих российских солдат и офицеров. Второй утечкой стала информация о том, что Америка предоставила данные разведки, которые помогли украинским военным обнаружить и нанести удар по "Москве", флагману российского Черноморского флота.

Журналист анонимно пообщался с высокопоставленными официальными лицами США, которые рассказали, что лидер США Джо Байден пришёл в ярость, когда узнал об этом.

"Он звонил директору национальной разведки, директору ЦРУ и министру обороны, чтобы самым решительным и красочным языком дать понять, что подобная болтовня безрассудна и должны немедленно прекратиться — до того, как США может оказаться в непреднамеренной войне с Россией", — сообщил он.

По словам Фридмана, высокопоставленные чиновники Вашингтона считают, что именно хвастовство американских силовиков может спровоцировать президента РФ "отреагировать способами, которые могут опасно расширить этот конфликт и втянуть США глубже, чем они хотят".

"Это вдвойне опасно, говорят высокопоставленные американские чиновники, поскольку для них становится всё более очевидным, что поведение Путина уже не так предсказуемо, как в прошлом", — подытожил он.