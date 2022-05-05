Арестович: ВСУ перейдут в контрнаступление не раньше середины июня

Переход ВСУ в контрнаступление возможен, если Киев накопит обещанное западное вооружение в необходимом количестве. Говорить об этом можно будет не раньше середины июня. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, для успешного контрнаступления нужно западное оружие в количестве, которого хватит, по крайней мере, на несколько вооружённых, обученных и слаженных бригад. Говорить можно, скорее всего, о второй половине июня — июле, добавил он.

Ранее Арестович признал в интервью, что ВСУ очень сильно измотаны. Однако, заметил, что и российские военные тоже устали. При этом советник признал, что у России имеется ещё немало резервов, чтобы "дожать" наступление на основных направлениях.