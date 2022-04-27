Мишель обвинил Россию в агрессии из-за прекращения импорта газа в Польшу

По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, прекращение Россией поставок газа в Польшу и Болгарию — это "очередное одностороннее агрессивное действие" с её стороны.

Мишель пообещал, что страны Евросоюза будут поддерживать Польшу и Болгарию, и эта взаимовыручка поможет им постепенно отказаться от энергоресурсов из России.

"Решение "Газпрома" прекратить поставки в ряд стран-членов ЕС — это очередное одностороннее агрессивное действие России. Нахожусь в контакте с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым. Мы останемся едиными и будем поддерживать друг друга, постепенно отказываясь от импорта российских энергоносителей", — пообещал Мишель.

С 27 апреля "Газпром" отключил поставки газа в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать поставки топлива в рублях. В "Газпроме" уточнили, что на конец дня 26 апреля платежи в рублях от польской компании PGNiG и болгарской "Булгаргаз" так и не были получены, несмотря на то, что их руководство было своевременно предупреждено об условиях изменений оплаты топлива.