Володин поддержал решение о приостановке поставок газа в Польшу и Болгарию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что компания "Газпром" поступила правильно, полностью приостановив поставки газа в Польшу и Болгарию.

По его словам, эти страны могли воспользоваться предложением президента РФ Владимира Путина об оплате голубого топлива рублями по утверждённому механизму. Однако руководители Польши и Болгарии, пояснил Володин, отказались от такого шага.

"Газпром" полностью приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу. Правильное решение, депутаты Госдумы поддерживают его", — отметил политик.

Он также добавил, что главам государств, которые не смогут получать российский газ, придётся объяснять своим гражданам, чьими интересами они руководствовались, принимая решение об отказе от энергоресурсов из РФ.

Ранее сообщалось, что после заявления "Газпрома" о прекращении поставок газа в Болгарию и Польшу стоимость голубого топлива в Европе подскочила на 21 процент.