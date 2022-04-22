Джон Кирби, представитель Министерства обороны Соединённых Штатов Америки, заявил на брифинге в пятницу, 23 апреля, что Пентагон продолжит поддерживать Украину. Однако общую сумму еще следует обсудить с Конгрессом.
"Конкретную цифру я назвать не могу. Я не могу сказать, что мы остановились на конкретной сумме. Мы заинтересованы в дискуссии с Конгрессом на это счёт. Мы продолжим поддерживать Украину и делать это так быстро, как мы сможем", — сообщил Кирби.
Днём ранее президент США Джо Байден информировал, что фонды, которые ранее одобрил Конгресс для оказания военной помощи Незалежной, практически исчерпаны, поэтому дополнительные средства будут запрошены на будущей неделе.
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