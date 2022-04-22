Кирби: Пентагон пока не знает, какая сумма будет запрошена на помощь Украине

Джон Кирби, представитель Министерства обороны Соединённых Штатов Америки, заявил на брифинге в пятницу, 23 апреля, что Пентагон продолжит поддерживать Украину. Однако общую сумму еще следует обсудить с Конгрессом.

"Конкретную цифру я назвать не могу. Я не могу сказать, что мы остановились на конкретной сумме. Мы заинтересованы в дискуссии с Конгрессом на это счёт. Мы продолжим поддерживать Украину и делать это так быстро, как мы сможем", — сообщил Кирби.

Днём ранее президент США Джо Байден информировал, что фонды, которые ранее одобрил Конгресс для оказания военной помощи Незалежной, практически исчерпаны, поэтому дополнительные средства будут запрошены на будущей неделе.