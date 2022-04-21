В Китае назвали ракету "Сармат" мощным козырем в руках Путина

Читатели китайского портала "Гуаньча" назвали успешное испытание Россией межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" серьёзным аргументом в противостоянии с Западом.

Один из пользователей напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что если Россия будет уничтожена, то весь мир будет погребён вместе с ней. Пользователь призвал страны Запада не играть с огнём и помнить, что РФ является ядерной державой.

По словам другого читателя "Гуаньча", испытания "Сармата" — мощный козырь в руках Путина, который показывает решимость Москвы на фоне вооружённого противостояния между РФ и Украиной.

Другой юзер отметил, что в этом жестоком мире, где правят нацизм и расизм, "очень важны кулаки".

Пользователь с ником Jemler Трехъязычный объяснил, что 10-15 ракет "Сармат" могут уничтожить Европу и США, однако "дураки из НАТО" до сих пор это не поняли.

Комментаторы сошлись во мнении, что пуск ракеты заставил США и их приспешников "поджать хвосты".

В среду, 20 апреля Минобороны РФ сообщило об успешном испытании Россия межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". При этом гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал успешный пуск "подарком НАТО".