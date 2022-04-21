Участники G7 намерены усилить давление на Россию на фоне ситуации на Украине. Так, согласно сообщению, лидеры планируют отказаться от финансовых операций с российской стороной на межправительственном уровне.
Кроме того, участники "семёрки" призвали другие страны последовать их примеру и отказаться от всех транзакций с Россией.
"Не проводить межправительственные финансовые транзакции с Россией, включая добровольную торговлю специальными правами заимствования, и призываем все остальные страны присоединиться к нам в дальнейшем ограничении возможностей России", — говорится в сообщении, распространённом по итогу заседания участников.
Кроме того, согласно информации, страны G7 призывают "перекрыть доступ" России к финансированию Международного валютного фонда и Всемирного банка.
"Будем поддерживать и усиливать наше скоординированное давление столько, сколько потребуется, и продолжим призывать другие страны поддержать наши усилия", — говорится в документе.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".