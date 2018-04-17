Суперкорабли ВМФ США признали "плавучими кучами мусора"

Американские эксперты заявили, что прибрежные боевые корабли "Свобода" и "Независимость" оказались "плавучими кучами мусора".

По данным издания Task & Purpose, на эти проекты были "потрачены 16 лет и миллиарды долларов". При этом ВМС США признали, что "программа прибрежных боевых кораблей LCS выглядит абсолютным провалом".

Что характерно, новые суда совершенно не годятся для военных операций. Аналитики еще в 2014 году заявляли, что США вынуждены были сократить заказ на корабли LCS из-за неуверенности в их эффективности.

А по данным Морского института ВМС США, в 2018 году американские моряки не смогут оперативно развернуть ни один литоральный корабль.

Чаще всего проблемным элементом на кораблях такого типа являются системы радаров, ограниченные возможности защиты от противокорабельных ракет, а также отсутствие защитного механизма, позволяющего снизить ущерб в случае мощного удара.

Пентагон также признал, что этот тип кораблей слабо показал себя в испытаниях против группы малых атакующих судов.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что представителям ВМС США пришлось отвечать на неприятные вопросы о том, почему стоимость программы по созданию боевых кораблей прибрежной зоны (LCS, Littoral Combat Ship) выросла с 220 до 470 миллионов долларов за единицу.

Кроме того, на слушаниях комитета Палаты представителей США по вооружённым силам представители ВМС назвали причины поломок, преследующих построенные по этой программе корабли.

Читайте больше:

ВМС США объяснили, почему новейшие американские корабли постоянно ломаются

Слабые стороны американской армии назвал специалист из США

Ракетные поезда: достоинства и недостатки