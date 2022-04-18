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Автор Игорь Рябов

В Словакии предупредил Европу о грядущей катастрофе из-за разворота РФ на Восток

Мир

Экономический разворот России на Восток станет для Европы катастрофой, поскольку теперь она попадёт в полное подчинение к США, сказал словацкий политолог Эдуард Хмелар в интервью газете Parlamentni listy.

В Словакии предупредил Европу о грядущей катастрофе из-за разворота РФ на Восток

После того, как Россия окончательно переориентируется на восточные рынки и разорвёт все торговые связи с ЕС, Европа станет полностью зависима от США, отметил эксперт.

Он считает, что Евросоюз не сумеет составить конкуренцию союзу России, Китая, Индии, Индонезии и Бразилии. В таком случае роль ЕС на мировой арене может резко снизиться. Альянс спасёт лишь трансформация в федерацию, подчеркнул Хмелар.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил, что попытки Запада объявить России дефолт свидетельствуют об экономической катастрофе в Европе и США.
По данным британского издания The Economist, ВВП России продолжает расти и уже увеличился на 5% по сравнению с 2021 годом, что подтверждает бессмысленность антироссийских санкций.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша индия китай европа евросоюз
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