В Словакии предупредил Европу о грядущей катастрофе из-за разворота РФ на Восток

Экономический разворот России на Восток станет для Европы катастрофой, поскольку теперь она попадёт в полное подчинение к США, сказал словацкий политолог Эдуард Хмелар в интервью газете Parlamentni listy.

После того, как Россия окончательно переориентируется на восточные рынки и разорвёт все торговые связи с ЕС, Европа станет полностью зависима от США, отметил эксперт.

Он считает, что Евросоюз не сумеет составить конкуренцию союзу России, Китая, Индии, Индонезии и Бразилии. В таком случае роль ЕС на мировой арене может резко снизиться. Альянс спасёт лишь трансформация в федерацию, подчеркнул Хмелар.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил, что попытки Запада объявить России дефолт свидетельствуют об экономической катастрофе в Европе и США.

По данным британского издания The Economist, ВВП России продолжает расти и уже увеличился на 5% по сравнению с 2021 годом, что подтверждает бессмысленность антироссийских санкций.