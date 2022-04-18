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Автор Ольга Лебедева

Пентагон выявил угрозы для арктических баз США. Спойлер: Россия ни при чём

Мир

Предупреждения России о том, что растущая военная активность Запада в Арктике может спровоцировать конфликты, волнуют Пентагон намного меньше, чем другая предполагаемая угроза: изменение климата.

Пентагон выявил угрозы для арктических баз США. Спойлер: Россия ни при чём

"Военные базы США в Арктике и Субарктике уже пострадали от изменения погодных условий: на взлетно-посадочных полосах появились трещины, а ещё отмечено усиление наводнений. Мы не готовы адаптироваться к долгосрочным последствиям изменения климата, — написано в опубликованном докладе Пентагона. — Эта угроза была упущена из виду, несмотря на предупреждение Конгрессу в 2019 году, в котором говорится, что изменение климата является проблемой национальной безопасности с потенциальными последствиями для военных миссий и баз США".

В документе отмечено, что командование арктических баз США "сосредоточилось на существующих погодных и энергетических проблемах, а не на анализе инфраструктуры, что сделало их уязвимыми в условиях изменения климата”.

Напомним, что Пентагон рассматривает Арктику как ключевой регион для национальной безопасности США, что провозглашалось неоднократно:

"Арктика является потенциальным вектором нападения на США, регионом, где Россия и Китай действуют более свободно, и стратегическим коридором для американских сил между Индо-Тихоокеанским регионом и Европой”.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы арктика пентагон
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