Зеленский надеется на визит Байдена на Украину

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он надеется, что глава США Джо Байден посетит Киев в ближайшее время.

"Думаю, он приедет. Конечно, это его решение. Вопрос в безопасности. Но я думаю, как лидер США, он должен приехать сюда и увидеть", — заявил Зеленский в эфире телеканала CNN.

Также президент Украины добавил, что хотел бы видеть в Киеве и лидера Франции Эммануэля Макрона, которому уже направил соответствующее приглашение.

"Я пригласил его, когда у него будет такая возможность", — сказал Зеленский.

Ранее в администрации Байдена уже говорили, что пока президент США не планирует посещать Украину.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Согласно заявлению Минобороны РФ, российскими войсками на момент 25 марта были решены основные задачи, поставленные к выполнению на первом этапе спецоперации — военный потенциал Украины оказался значительно снижен.