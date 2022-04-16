Зеленский – последний президент Украины: опубликовано пророчество Жириновского

В Интернете опубликованы пророческие слова покойного лидера ЛДПР Владимира

Жириновского.

Пророчество Владимир Вольфович произнёс 5 апреля 2021 года: Жириновский указал на последнего украинского президента и раскрыл судьбу всей страны.

Губернатор Хабаровского края, глава Хабаровского регионального отделения ЛДПР Михаил Дегтярев выложил в социальной сети избранные цитаты покойного политика о том, как он видит будущее Российской Федерации и всего мира.

Пользователей больше всего заинтересовали слова Владимира Жириновского о том, что будет с Украиной. Насчет этого у лидера ЛДПР был чёткий и ясный ответ.

"Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины", — сказано в публикации.

Надо сразу отметить, что почти все прогнозы Владимира Вольфовича сбывались, какими бы экстравагантными они бы кому-то ни казались.

Напомним, утром 24 февраля РФ по приказу президента Владимира Путина начала военную специальную операцию по демелитаризации и денацификации Украины. Плюс ко всему руководство народных республик Донбасса попросило у России помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.