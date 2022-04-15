Зеленский сообщил о 44 тыс. украинских военных в Донбассе

В Донбассе сосредоточено 44 тыс. украинских военнослужащих. Такие данные в интервью BBC привёл президент Украины Владимир Зеленский.

По его мнению, основные боестолкновения будут проходить именно в этом регионе. Их исход определит ход конфликта в стране.

"Я считаю, что это центр сегодняшней эскалации, который будет влиять на ход этой войны. Там находится группировка из 44 тыс. военнослужащих", — заявил Зеленский.

В конце февраля Россия признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик в границах соответствующих областей на начало 2014 года. Через несколько дней президент РФ Владимир Путин в ответ на просьбу руководителей ДНР и ЛНР объявил о проведении специальной военной операции на Украине.