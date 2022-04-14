Anadolu: Европа хочет заменить российский газ топливом из Нигерии

Евросоюз намерен нарастить поставки природного газа из Нигерии. Об этом пишет турецкое издание Anadolu со ссылкой на представителя ЕС Самуэлу Исопи.

Посол подчеркнула, что сегодня Евросоюз является основным партнёром Нигерии в нефтегазовом секторе. По её словам, некоторые крупные европейские компании успешно сотрудничают со страной.

"У нас одни и те же интересы с Европой, одни и те же цели", — сказала представитель ЕС в Нигерии.

Как пояснил управляющий директор Нигерийской национальной нефтяной корпорации (NNPC) Малам Кьяри, в ближайшее время Нигерия планирует увеличить объёмы поставок голубого топлива на мировой рынок.

По информации Anadolu, Нигеря экспортирует порядка 40 процентов СПГ в страны, входящие в состав Европейского союза. Она выступает четвёртым по величине поставщиком газа для ЕС.

Ранее сообщалось, что Европа может полностью отказаться от поставок газа из РФ из-за сильнейшего давления со стороны США.