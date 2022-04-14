Евросоюз намерен нарастить поставки природного газа из Нигерии. Об этом пишет турецкое издание Anadolu со ссылкой на представителя ЕС Самуэлу Исопи.
Посол подчеркнула, что сегодня Евросоюз является основным партнёром Нигерии в нефтегазовом секторе. По её словам, некоторые крупные европейские компании успешно сотрудничают со страной.
"У нас одни и те же интересы с Европой, одни и те же цели", — сказала представитель ЕС в Нигерии.
Как пояснил управляющий директор Нигерийской национальной нефтяной корпорации (NNPC) Малам Кьяри, в ближайшее время Нигерия планирует увеличить объёмы поставок голубого топлива на мировой рынок.
По информации Anadolu, Нигеря экспортирует порядка 40 процентов СПГ в страны, входящие в состав Европейского союза. Она выступает четвёртым по величине поставщиком газа для ЕС.
Ранее сообщалось, что Европа может полностью отказаться от поставок газа из РФ из-за сильнейшего давления со стороны США.
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