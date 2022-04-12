Главы европейских стран могут ввести эмбарго на поставки газа из России в связи с огромным давлением со стороны США. Об этом сообщает хорватское издание Advance.
Автор материала Антун Роша подчеркнул: Европа оказалась в безвыходной ситуации. По его мнению, американские политики пытаются доказать ей, что непринятие запрета на российский газ будет восприниматься в качестве отказа помогать Украине.
"Если Европа пойдёт против требований США отказаться от газа из РФ, ей скажут, что она недостаточно поддерживает Украину, за кулисами эгоистично заключая энергетические сделки с РФ", — считает журналист.
Как отметил Роша, Штаты в дальнейшем усилят своё давление на Евросоюз, чтобы заставить его "ещё больнее ударить по России".
Однако он пояснил, что ЕС будет медлить с принятием окончательного решения по поставкам энергоресурсов из РФ, ведь этот удар в первую очередь ощутят на себе европейские страны и потребители топлива.
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