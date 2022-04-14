Американские аналитики: Россия займёт весь Мариуполь в ближайшие дни

Российские войска, вероятнее всего, возьмут украинский Мариуполь под полный контроль уже до конца следующей неделе.

Таков прогноз аналитиков американского "Института по изучению войны" (ISW). В опубликованном на сайте Центра документе сообщается о "ожесточённом сопротивлении украинских солдат", которое не даёт результатов:

"Российские войска вынудили украинские войска покинуть металлургический комбинат имени Ильича на севере Мариуполя 13 апреля, еще больше сжав два оставшихся очага украинских защитников", — написано в отчёте аналитиков, которые подвергают сомнению информацию о "массовой капитуляции" окружённых бойцов нацбатов, а введение ”желтого уровня угрозы” в российских регионах, граничащих с Украиной, называют "хитростью, для организации передислокации личного состава и техники на восток Украины путем введения ограничений на передвижение гражданского населения".