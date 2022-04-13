Япония может стать частью блока AUKUS — военного союза США, Великобритании и Австралии в Тихом океане. Как сообщает японская газета Sankei, Токио уже получило неофициальное приглашение в альянс со стороны Вашингтона.
По словам собеседников журналистов, будущие партнеры Японии надеются использовать технологический потенциал страны для развития ряда вооружений. В первую очередь это касается гиперзвуковых ракет и схожих видов оружия.
Первичная цель AUKUS — противостояние Китаю в Тихоокеанском регионе. При этом в японском кабмине нет однозначного консенсуса по поводу присоединения к альянсу. По мнению некоторых членов правительства, предпочтительнее развивать отношения отдельно с каждым из членов блока.
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