Япония вступит в военный альянс с США, Великобританией и Австралией

Япония может стать частью блока AUKUS — военного союза США, Великобритании и Австралии в Тихом океане. Как сообщает японская газета Sankei, Токио уже получило неофициальное приглашение в альянс со стороны Вашингтона.

По словам собеседников журналистов, будущие партнеры Японии надеются использовать технологический потенциал страны для развития ряда вооружений. В первую очередь это касается гиперзвуковых ракет и схожих видов оружия.

Первичная цель AUKUS — противостояние Китаю в Тихоокеанском регионе. При этом в японском кабмине нет однозначного консенсуса по поводу присоединения к альянсу. По мнению некоторых членов правительства, предпочтительнее развивать отношения отдельно с каждым из членов блока.