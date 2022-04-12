Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова заявила, что Токио присоединился к рассистам, потому как исключила батальон "Азов"* (запрещен в России) из перечня неонацистских организаций.
"Исключение Японией батальона "Азов"* (запрещен в России) из списка неонацистских организаций означает, что Токио встроился в русофобские ряды", — отметила она в ходе брифинга.
* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ
Ранее власти Японии приняли дополнительные санкции в отношении российских Сбербанка и Альфа-банка.
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СБУ на днях выдворила с запретом посещения на 3 года голландского корреспондента Роберта Дулмерса.
СБУ на днях выдворила с запретом посещения на 3 года голландского корреспондента Роберта Дулмерса.