Политолог: ЕС не убедит Венгрию отказаться от российского газа

Глава Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин в интервью Pravda.Ru прокомментировал решение Венгрии приобретать российский газ за рубли.

"Европейский союз ничего не может сделать, потому что нет альтернативы, возможности подключить Венгрию к газовым поставкам из других государств. Венгрия не имеет собственную портовую инфраструктуру, поскольку страна находится в центре Европы без выхода к морю. Если бы всё это было, ЕС мог бы надавить на Венгрию, склонить её к отказу от сотрудничества с Россией в газовой сфере", — сказал специалист.

Также он отметил, что ЕС не станет вводить санкции против Будапешта. Вместе с этим эксперт обратил внимание на осложнение отношений венгерских и украинских властей.

"Уже высказывались серьёзные протесты со стороны украинского руководства, поскольку Венгрия не действует в рамках политики европейской солидарности. Но здесь Будапешт чётко отстаивает собственные национальные интересы. Виктора Орбана снова выбрали премьер-министром, поскольку он пытается сохранить уверенность страны на фоне экономических проблем в ЕС, — заключил политолог.

Ранее руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет покупать газ из РФ за рубли. Это решение не нарушает санкции против Москвы, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

"Что касается оплаты в рублях, то у нас есть решение, которое позволит не нарушать какие-либо санкции, но в то же время обеспечит поставки газа в Венгрию", — сказал министр.