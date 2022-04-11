Венгрия решила покупать российский газ за рубли

Руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт готов приобретать газ из России за рубли. По мнению страны Евросоюза, это решение не противоречит ограничительным мерам в отношении Москвы.

"Что касается оплаты в рублях, то у нас есть решение, которое позволит не нарушать какие-либо санкции, но в то же время обеспечит поставки газа в Венгрию", — заявил Сийярто, его разговор с журналистами на мероприятии с коллегами в Люксембурге опубликовали в Facebook*.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала заявление венгерских властей об отсутствии связи между антироссийскими санкциями и поставками углеводородов из нашей страны. Как объяснили в Будапеште, в контракте с Москвой указали, что выбор валюты имеет технический характер.

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