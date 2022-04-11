Руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт готов приобретать газ из России за рубли. По мнению страны Евросоюза, это решение не противоречит ограничительным мерам в отношении Москвы.
"Что касается оплаты в рублях, то у нас есть решение, которое позволит не нарушать какие-либо санкции, но в то же время обеспечит поставки газа в Венгрию", — заявил Сийярто, его разговор с журналистами на мероприятии с коллегами в Люксембурге опубликовали в Facebook*.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала заявление венгерских властей об отсутствии связи между антироссийскими санкциями и поставками углеводородов из нашей страны. Как объяснили в Будапеште, в контракте с Москвой указали, что выбор валюты имеет технический характер.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.