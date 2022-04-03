Немцы с негодованием восприняли слова посла Украины Мельника президенту ФРГ

Немецких читателей возмутили заявления посла Украины Андрея Мельника, адресованные президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

В своей речи, обращённой к Штайнмайеру, Мельник посетовал на то, что для последнего отношения с Россией остаются неизменными, "фундаментальными и даже сакральными, что бы ни случилось". Посол обвинил президента ФРГ в поддержке Москвы относительно якобы непризнания украинской культуры, языка и народности, потребовав в завершение от Германии тяжёлого вооружения Киеву.

Читатели издания Tagesspiegel c негодованием отнеслись к нападкам украинского дипломата. Им показалось неуместным, что Мельник в дорогой одежде с комфортом находится в Берлине, в то время как его соотечественники страдают от нехватки самого необходимого. Пользователи сочли украинского посла агрессивным, а его заявления — мягко говоря, неуместными.

"Господин Мельник кажется мне развязным, невежливым ребенком без приличий, который постоянно требует: "Но я хочу… я хочу". И если бы это был мой гость, я бы немедленно отправил его обратно к родителям", — написал один из читателей. "Господин Мельник — это, конечно, только отдаленная оценка, — похоже, страдает сильно нарушенным самовосприятием", — отметил другой комментатор.

Немецкие пользователи напомнили, что украинский посол вечно всем недоволен и постоянно чего-то требует, и посоветовали ему подумать о переговорах для прекращения военных действий.

Читатели отметили, что сочувствуют Украине, но и отказываться от российских энергоресурсов Германии нельзя.

Ранее главой РФ Владимиром Путиным было отдано распоряжение организовать получение оплаты за российские энергоресурсы, поставляемые в недружественные страны, в рублях. Все остальное — стоимость топлива и объёмы поставок — остаётся согласно ранее заключённым контрактам. Уточняется, что если страны ЕС откажутся от условий России, это станет поводом для остановки текущих соглашений.