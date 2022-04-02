Косачев: Россия не стремится восстановить "Советскую империю"

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия продолжает обустраивать мир не на своих блоковых интересах, а на общих.

"На самом деле, происходящее разворачивает ход истории в сторону от главенствовавшей последнее столетие тенденции, когда войны начинали и выигрывали только страны Запада", — отметил Косачев.

Но теперь, как написал вице-спикер в своем Telegram-канале, ситуация меняется, и это отличие так не нравится Европе. Особенно учитывая, что "коллективный Запад", по словам политика, эгоистично и жадно не замечает никого вне своего крайне узкого круга интересов.