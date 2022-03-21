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Автор Ольга Лебедева

Зачем британскому правительству понадобились российские соцсети

Мир

Появились подробности о том, с какой целью британское правительственное подразделение по борьбе с дезинформацией закупало рекламу и размещало материалы в российских социальных сетях.

Зачем британскому правительству понадобились российские соцсети

Как сообщает The Telegraph, таким образом спецотдел, который существовал после холодной войны и возрождённый теперь, распространял мнение официального Лондона — Министерства обороны и Министерства иностранных дел — среди людей, которые "никогда бы не подумали искать мнение британского правительства”.

"Важнейшие аудитории подразделения находятся в России и на Украине, — подчеркивается в статье. — После того, как Москва заблокировала Twitter и Facebook, GIC обратился к рекламным агентствам, чтобы доносить нужную информацию до российских пользователей посредством VK — самой популярной социальной медиа-платформы страны".

Напомним, в конце февраля министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс рассказала о создании при правительстве страны спецподразделения, задача которого ”разоблачать российскую пропаганду и бороться с ней", создавая "новый контент” для распространения в Интернете.

В статье приведен пример того, какой контент распространяет подразделение:

"В одном из видеороликов Борис Джонсон обращается к русским на их родном языке, говоря: "Я не верю, что эта война от вашего имени”, — пишет автор материала. — Подразделение утверждает, что более восьми миллионов человек просмотрели это видео. Аудитория VK составляет почти 79,3 миллиона по состоянию на октябрь 2021 года".

Пресс — служба соцсети ВКонтакте уже опровергла это утверждение, сообщив РБК, что "все объявления проходят проверку и должны соответствовать законам РФ. Правила сайта в любом случае запрещают политическую рекламу".

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

  • В 1948 году во время холодной войны в Министерстве иностранных дел Великобритании было секретное подразделение под названием Отдел информационных исследований (IRD), созданное для распространения антисоветских и антикоммунистических взглядов.
  • Оно было расформировано в 1977 году тогдашним министром иностранных дел Дэвидом Оуэном.
  • Считается, что IRD действовал вместе с MI6 и Всемирной службой BBC.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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