Появились подробности о том, с какой целью британское правительственное подразделение по борьбе с дезинформацией закупало рекламу и размещало материалы в российских социальных сетях.
Как сообщает The Telegraph, таким образом спецотдел, который существовал после холодной войны и возрождённый теперь, распространял мнение официального Лондона — Министерства обороны и Министерства иностранных дел — среди людей, которые "никогда бы не подумали искать мнение британского правительства”.
"Важнейшие аудитории подразделения находятся в России и на Украине, — подчеркивается в статье. — После того, как Москва заблокировала Twitter и Facebook, GIC обратился к рекламным агентствам, чтобы доносить нужную информацию до российских пользователей посредством VK — самой популярной социальной медиа-платформы страны".
Напомним, в конце февраля министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс рассказала о создании при правительстве страны спецподразделения, задача которого ”разоблачать российскую пропаганду и бороться с ней", создавая "новый контент” для распространения в Интернете.
В статье приведен пример того, какой контент распространяет подразделение:
"В одном из видеороликов Борис Джонсон обращается к русским на их родном языке, говоря: "Я не верю, что эта война от вашего имени”, — пишет автор материала. — Подразделение утверждает, что более восьми миллионов человек просмотрели это видео. Аудитория VK составляет почти 79,3 миллиона по состоянию на октябрь 2021 года".
Пресс — служба соцсети ВКонтакте уже опровергла это утверждение, сообщив РБК, что "все объявления проходят проверку и должны соответствовать законам РФ. Правила сайта в любом случае запрещают политическую рекламу".
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Об этом говорят переговоры по вопросу продажи нефти в Китай за юани.