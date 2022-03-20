Британия закупала рекламу в российских соцсетях

Одно из подразделений британского правительства закупало рекламу в российских соцсетях. Это необходимо для продвижения позиции Великобритании по ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС.

Центр правительственной информации, который был воссоздан в стране в конце февраля 2022 года по инициативе министра иностранных дел Лиз Трасс, поручал рекламным агентствам распространять на онлайн-платформах России, в том числе в VK, высказывания главы правительства Бориса Джонсона, а также представителей внешнеполитического и военного ведомств Британии по ситуации на Украине.

Отмечается, что таким образом Лондон хочет донести до россиян свою официальную позицию. Эти действия были предприняты британскими властями вследствие ограничения в России доступа к Twitter, Facebook и Instagram.

Напомним, экс-президент России, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев раскритиковал позицию американского IT-гиганта Meta по работе с нашей страной. Также политик рассказал, что необходимо сделать корпорации, чтобы вернуться на отечественный рынок. По его словам, западные компании самостоятельно уменьшили свою аудиторию в РФ. При этом он указал на существование соцсетей в нашей стране и Китае.

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