Зеленский намерен безжалостно ввергнуть Украину в хаос, заявил депутат Бородай

Лидер Незалежной Владимир Зеленский намерен безжалостно ввергнуть Украину в хаос, заявили в Госдуме. Такое мнение выразил депутат и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

"Он рассчитывает на то, чтобы ввергнуть Украину в хаос. То есть это полная безжалостность по отношению к народу. Я не буду говорить, что это его народ. Но это полная безжалостность по отношению к этому народу, которым он все эти годы формально управлял", — передаёт РИА Новости его слова.

По мнению политика, Зеленский желает, чтобы как можно больше людей были втянуты в этот серьёзный конфликт.

Ранее член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин рассказал, что как только российские войска возьмут под контроль Мариуполь и Харьков, киевский режим падёт. Эксперт отметил, что именно эти два города имеют для украинских войск особенное символическое значение.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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