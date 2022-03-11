Зеленский давно отдаёт приказы из-за границы, заявил депутат Рады

Оппозиционный депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский давно уехал из Киева и в настоящее время находится за границей.

"Обращаюсь к тем, кто служит в вооруженных силах Украины и силовых структурах страны: главнокомандующий Украины давно сбежал и находится в безопасности, бросив свой народ и вас погибать. Он отдаёт приказы из-за границы, записывая откровенно постановочные, монтажные видео, подталкивая людей на смерть!" — написал Кива в своём Telegram-канале.

По словам парламентария, Зеленский устроил "кровавую баню" и уничтожает Украину, посылая украинцев на смерть. Кива назвал президента предателем, который контролируется иностранными кураторами.

Он призвал киевскую власть остановить противостояние с Россией, сесть за стол переговоров, найти компромисс и спасти жизни тысяч людей.

Ранее Кива сообщил, что около 4,5 тысяч украинских военных стали "подопытным материалом" в американских военно-биологических лабораториях, найденных российскими войсками на территории Украины.

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