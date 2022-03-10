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Автор Юлия Миленина

Кива: украинские военные проходили в качестве подопытных через лаборатории США

Мир

Депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что порядка 4,5 тысячи украинских военных прошли в качестве "подопытного материала" через американские военно-биологические лаборатории, расположенные на территории государства.

Кива: украинские военные проходили в качестве подопытных через лаборатории США

По его мнению, Украина уже давно "превращена в колонию". Кроме того, депутат подчеркнул в своём Telegram-канале, что Вооружённые силы страны сегодня находятся под влиянием США.

"Действительно, что в этом такого, подумаешь, прошли через эти лаборатории 4,5 тысячи украинских военнослужащих в качестве подопытного материала", — отметил Кива.

Он также добавил, что Украине нужно освобождение.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили о разработке сверхопасного биологического оружия на Украине. Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, комментируя эту информацию, подтвердила наличие биологических исследовательских объектов на территории Украины. Она пояснила, что американцы озабочены тем, что ВС РФ могут попытаться взять их под свой контроль.

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Лев Вершинин: Украина — лаборатория США
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы верховная рада
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