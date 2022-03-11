Басурин: ВСУ контролирует около 40% территории ДНР

Как ответил на вопрос корреспондента телеканала "Россия 24" представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, под контролем украинской армии находится приблизительно 40% территории Донецкой Народной Республики.

По его словам, группировка украинских военных, включая Нацгвардию и националистические батальоны, насчитывает примерно 50 тыс. человек.

До освобождения войсками ДНР города Волновахи представитель ДНР заявил, что взятие под контроль Волновахи и Мариуполя вооружёнными силами республики может ускорить сдачу военнослужащих ВСУ. Впрочем, у нацистов нет иного выхода, как продолжать сражаться.

"У них только два варианта — или умереть, или сдаться", — уточнил Эдуард Басурин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен