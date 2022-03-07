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Автор Светлана Нерадовская

В офисе Зеленского указали на бездействие западных партнёров Украины

Мир

По мнению Михаила Подоляка, советника главы офиса украинского президента, "западные друзья" Киева не предпринимают каких-то активных действий, чтобы защитить Украину от разрушения.

В офисе Зеленского указали на бездействие западных партнёров Украины

По словам советника офиса Владимира Зеленского, западные партнёры заняли удобную позицию сторонних наблюдателей, которые просто смотрят на происходящее на Украине издалека, неторопливо попивая кофе.

"Видимо, нашим друзьям доставляет удовольствие сидеть в уютном кафе в Париже, Берлине, Нью-Йорке или Будапеште, неспешно попивая кофе с круассаном и разглядывая фотографии украинских городов, которые в этот момент разрушаются", — отметил Подоляк в своем Telegram-канале. Его слова приводит РИА Новости.

21 февраля президентом РФ Владимиром Путиным была признана независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля Россией была начата спецоперация на Украине после просьбы о помощи и защите глав республик Донбасса.

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СВОДКИ С ФРОНТА 06.03.2022 Ночь. Карта боевых действий на Украине. Военная спецоперация России
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина михаил подоляк
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