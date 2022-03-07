В офисе Зеленского указали на бездействие западных партнёров Украины

По мнению Михаила Подоляка, советника главы офиса украинского президента, "западные друзья" Киева не предпринимают каких-то активных действий, чтобы защитить Украину от разрушения.

По словам советника офиса Владимира Зеленского, западные партнёры заняли удобную позицию сторонних наблюдателей, которые просто смотрят на происходящее на Украине издалека, неторопливо попивая кофе.

"Видимо, нашим друзьям доставляет удовольствие сидеть в уютном кафе в Париже, Берлине, Нью-Йорке или Будапеште, неспешно попивая кофе с круассаном и разглядывая фотографии украинских городов, которые в этот момент разрушаются", — отметил Подоляк в своем Telegram-канале. Его слова приводит РИА Новости.

21 февраля президентом РФ Владимиром Путиным была признана независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля Россией была начата спецоперация на Украине после просьбы о помощи и защите глав республик Донбасса.

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