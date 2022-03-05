NI: 35 стран не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН. США обеспокоены

США обеспокоены тем, что 35 стран отказались поддержать антироссийскую резолюцию ООН.

Как пишет международный аналитик Тед Карпентер в материале для The National Interest, США прикладывают огромные усилия для создания международной коалиции против России, оказывая ради этой цели беспрецедентное давление на другие страны.

"И все же 35 стран отказались поддержать Америку и предпочли вместо этого воздержаться", — написал Карпентер.

Отмечается, что среди тех, кто не вступил против РФ, оказались ведущие азиатские страны — Китай и Индия. Автор статьи считает, что это является тревожным знаком для США, потому что наглядно демонстрирует хрупкость созданного ими антироссийского союза.

"Степень недовольства Вашингтона стала ясна, когда [президент США Джо] Байден лично раскритиковал обе страны за их решение. Индия не только сохранила свой нейтралитет, но и привела за собой Шри-Ланку и Бангладеш", — отметил аналитик.

Второго марта была принята резолюция ООН, предписывающая России вывести с территории Украины все свои войска и остановить применение силы. За резолюцию выступила 141 страна, против — пять государств, ещё 35 стран воздержались.

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, США практикуют "шантаж и выкручивание рук" в ООН для того, чтобы настроить её членов против России и заставить их голосовать против неё.

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