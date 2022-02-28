Японцы чётко прокомментировали перспективы размещения американского ядерного оружия на территории своей страны. Премьер-министр Фумио Кисида подчеркнул, что Токио не намерен нарушать свои принципы.
Вчера экс-премьер-министр страны Синдзо Абэ заявил, что возможно в скором времени начнётся дискуссия о развёртывании военной базы США с ядерным оружием, на тех же условиях, на которых оно размещено в нескольких странах Североатлантического альянса. Однако Кисида чётко выразил свою позицию и страны в целом на этот счёт.
"Это невозможно. Наша страна придерживается трёх неядерных принципов", — цитирует заявление премьер-министра на бюджетной комиссии верхней палаты парламента ТАСС.
Три "безъядерных принципа" приняли в Японии ещё в 1971 году:
Однако законной силы документ не имеет по сей день.
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