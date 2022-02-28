США: Китай должен "выбрать сторону" и вспомнить время СССР

Экс-глава Минфина США Джейкоб Лью заявил, что власти Китая должны "выбрать сторону" на фоне ситуации вокруг Украины. Кроме того, бывший министр напомнил китайским "партнёрам", какую угрозу в своё время представлял СССР.

Как пояснил политик, сейчас Россия, как и Союз 50 лет назад, "угрожает мировым расколом" между другими странами.

"50 лет назад СССР был общей угрозой, которая сблизила нас (США и КНР). Сегодня российская агрессия вновь угрожает расколом между нами. Это момент, когда страны мира объединяются для того, чтобы осудить атаку России на Украину. Китай должен решить, на какой стороне стоять", — цитирует экс-министра ТАСС.

Лью пояснил, что именно "выбор стороны" позволит США и КНР укрепить отношения, если будет сделан выбор в сторону "соблюдения международного права".

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