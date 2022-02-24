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Автор Светлана Нерадовская

В МИД рассказали, возможны ли контакты с Украиной после разрыва отношений

Мир

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, для контактов с Украиной возможность есть, несмотря на факт разрыва Киевом дипломатических отношений.

В МИД рассказали, возможны ли контакты с Украиной после разрыва отношений

"Это их решение (разорвать отношения), они имеют на это право. Контакты? Ну, мы присутствуем и на международных площадках. Не могу сказать, что какие-то отсутствуют возможности для контактов. Вопрос, хотят ли они (контактов), и чего они хотят", — отметила Захарова в эфире Первого канала.

Захарова добавила, что украинским дипломатам в России "никогда ничего не угрожало, в отличие от наших" на Украине.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев разрывает отношения с Москвой, и в ближайшем будущем собирается вывезти оставшихся дипломатов из своего посольства в РФ.

Утром 24 февраля главой РФ Владимиром Путиным было объявлено о спецоперации по демилитаризации Украины, которую президент назвал вынужденной мерой. На такой шаг лидер государства был вынужден пойти после того, как власти республик Донбасса обратились к нему, прося о помощи.

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Зеленский объявил о разрыве дипотношений Украины с Россией
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина мария захарова
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