Чтобы было понятнее: Зеленский говорил на русском во время обращения к украинцам

Глава Украины Владимир Зеленский говорил на русском языке в ходе своего обращения к гражданам страны. Президент сделал это намеренно, чтобы "русские люди" его наверняка поняли.

По утверждению Зеленского, в России не показывают "правду" про Украину.

"Я знаю, что эту информацию абсолютно у вас не показывают на телеканалах, в соцсетях много всего заблокировано. Но заблокировать — это зло, … заблокировать историю невозможно. Поэтому уважаемые граждане Украины (после этого Зеленский перешел снова на украинский), уважаемые наши, крепкие граждане Украины, у кого есть родственники в России, уверен есть, у кого есть друзья, журналисты, кто знает блогеров… Пожалуйста, обращайтесь к ним, они должны постоянно говорить про это, тогда Россия будет знать правду", — сказал президент Украины, слова которого приводит РИА Новости.

Утром 24 февраля президентом РФ Владимиром Путиным было объявлено о начале военной операции в Донбассе. В своём обращении к гражданам России он объяснил, что такое решение было принято после просьбы ЛДНР о помощи.

Согласно поступившему позже разъяснению Минобороны РФ, по украинским городам не наносятся и не будут наноситься никакие авиационные, ракетные или артиллерийские удары — целью поражения является исключительно военная инфраструктура, гражданскому населению опасаться нечего.

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