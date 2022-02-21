Макрон отчитался перед Байденом о разговоре с Путиным

В воскресенье вечером президент Франции Эммануэль Макрон проинформировал американского коллегу Джо Байдена о своих "15-минутных" переговорах с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Как следует из сообщения, размещённого на сайте Белого дома, президенты "обсудили текущие усилия по дипломатии и сдерживанию в ответ на наращивание военной мощи России на границах Украины”. Елисейский дворец ещё не прокомментировал звонок.

Напомним, что в воскресном разговоре с Путиным Макрон предложил посредничество в переговорах в Нормандском формате "в ближайшие несколько часов”, чтобы обеспечить прекращение огня вдоль линии соприкосновения в Донбассе.

Офис президента Франции также заявил, что два президента обсудили "встречу на высшем уровне, чтобы определить новый порядок мира и безопасности в Европе”, и что в таких переговорах будут участвовать "все заинтересованные стороны”, предположительно включая США.

К слову, в воскресенье Белый дом опубликовал заявление, в котором сообщалось, что Байден "созвал заседание Совета национальной безопасности для обсуждения последних событий, касающихся наращивания военной мощи России на границах Украины”.