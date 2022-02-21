EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Макрон отчитался перед Байденом о разговоре с Путиным

Мир

В воскресенье вечером президент Франции Эммануэль Макрон проинформировал американского коллегу Джо Байдена о своих "15-минутных" переговорах с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Макрон отчитался перед Байденом о разговоре с Путиным

Как следует из сообщения, размещённого на сайте Белого дома, президенты "обсудили текущие усилия по дипломатии и сдерживанию в ответ на наращивание военной мощи России на границах Украины”. Елисейский дворец ещё не прокомментировал звонок.

Напомним, что в воскресном разговоре с Путиным Макрон предложил посредничество в переговорах в Нормандском формате "в ближайшие несколько часов”, чтобы обеспечить прекращение огня вдоль линии соприкосновения в Донбассе.

Офис президента Франции также заявил, что два президента обсудили "встречу на высшем уровне, чтобы определить новый порядок мира и безопасности в Европе”, и что в таких переговорах будут участвовать "все заинтересованные стороны”, предположительно включая США.

К слову, в воскресенье Белый дом опубликовал заявление, в котором сообщалось, что Байден "созвал заседание Совета национальной безопасности для обсуждения последних событий, касающихся наращивания военной мощи России на границах Украины”.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы джо байден эммануэль макрон
Новости
МИД РФ: мы не поняли - нам США террористами угрожают?
Макрон отчитался перед Байденом о разговоре с Путиным
Украина - ядерная держава: быть или не быть?
Милонов: миротворцы ООН должны покинуть Мали вслед за Францией
В Курской и Ростовской областях ввели режим ЧС из-за наплыва беженцев
Посольство США предупредило американцев об угрозе терактов в крупных городах РФ
США начали военные учения на границе с Украиной
США не признают независимость Донбасса ради предотвращения войны, заявил Блинкен
Армия Украины обстреливает из арторудий Луганскую Народную Республику
Вооружённые силы РФ получили приказ "вторгнуться" на Украину — CBS
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Очевидцы: на улицах Донецка появились танки

Это происходит на фоне постоянных обстрелов Донецка.

Очевидцы: на улицах Донецка появились танки
ВСУ Украины атаковали ЛНР в районе Пионерского: предварительно, есть погибшие
Мир. Новости мира
ВСУ Украины атаковали ЛНР в районе Пионерского: предварительно, есть погибшие
Политика. Новости и аналитика
Доктор Сосновский описал психологическое состояние Зеленского
Политика. Новости и аналитика
Ситуация обостряется? В Донбасс предложено ввести миротворцев ОДКБ
Любовь Степушова Ультиматум Зеленского: есть ли у Украины ядерное оружие Любовь Степушова Дмитрий Соколов Какие земные цивилизации являются потомками пришельцев со звёзд Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Нестандартные способы лечения депрессии: импланты и шокотерапия Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Путин и Лукашенко продолжат проверку сил реагирования из-за ситуации в Донбассе
Мир. Новости мира
В ДНР заявили, что Киев приступил к вторжению: "Объявляем всеобщую мобилизацию"
Сатановский не исключил худшие варианты развития ситуации в Донбассе
Политика. Новости и аналитика
Сатановский не исключил худшие варианты развития ситуации в Донбассе
Последние материалы
Милонов: миротворцы ООН должны покинуть Мали вслед за Францией
В Курской и Ростовской областях ввели режим ЧС из-за наплыва беженцев
Посольство США предупредило американцев об угрозе терактов в крупных городах РФ
США начали военные учения на границе с Украиной
США не признают независимость Донбасса ради предотвращения войны, заявил Блинкен
Армия Украины обстреливает из арторудий Луганскую Народную Республику
Вооружённые силы РФ получили приказ "вторгнуться" на Украину — CBS
Петербуржцы нарекли губернатора Беглова "голым королём"
Садальский жёстко раскритиковал популярные телешоу: "Достали"
Daily Mail: Трасс уверена, что Путин хочет подчинить себе бывшие страны СССР
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников