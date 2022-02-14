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Автор Любовь Степушова

Стрелков объяснил причину сильного взрыва 12 февраля на окраине Донецка

Мир

Сильный взрыв который слышали в Донецке 12 февраля, связан с разминированием минных полей на линии фронта с украинской стороны.

Такой вывод можно сделать из сообщения Игоря Стрелкова (Гиркина), экс-министра обороны Донецкой народной республики.

"По сообщениям "с передка", противник в районе Саханка-Коминтерново сегодня во второй половине дня и вечером неоднократно производил расчистку минных полей перед линией нашего фронта с помощью установок УР-77 ("Змей Горыныч"), пишет Игорь Стрелков на своей странице VKontakte.

Блогер Татьяна Монтян добавляет в своём Telegram-канале, что такие же машины вчера работали в районе Саханки и Ленинского южнее Донецка.

"Если ВСУ не собираются идти в атаку, то зачем они прокладывают проходы в минных полях? Ну и, конечно же, хотелось бы узнать, почему об этом шепчется весь Донецк, а инфу о таком неординарном событии дал только Стрелков вчера вечером?", — задаётся вопросами Татьяна Монтян.

Как сообщал ранее глава ДНР Денис Пушилин, взрыв произошел на территории, подконтрольной Украине, "где-то в 1-1,5 км" от линии соприкосновения, в районе населенного пункта "Опытная".

"Что взорвалось — непонятно. Видимость плохая — туман. Мы со своей стороны не исключаем, что это, возможно, какая-то провокация, которая снималась журналистами или еще что-то", — сказал глава ДНР, добавив, что "за этим ничего не последовало", сказал Пушилин.

Позднее главный редактор RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале заверила, что, по словам Пушилина, ситуация в городе находится под контролем.

Заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что не слышал никакого взрыва.

В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Москва уверяет, что таких планов у неё нет,  а нагнетание обстановки свидетельствует, что Запад знает о намерениях Киева напасть на ЛДНР.   Обострение ожидается в ближайшие дни, есть несколько версий развития событий

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Автор: Любовь Степушова, Куратор: Любовь Степушова
Темы денис пушилин татьяна монтян
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