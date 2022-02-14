Немцы переругались из-за "Северного потока-2": "Зачем говорить Путину заранее?"

Жаркой полемикой обернулась дискуссия на одном из немецких телеканалов. Политик, председатель СДПГ Ларс Клингбейл и телеведущий Маркус Ланц поспорили о том, стоит ли "пугать Россию" остановкой "Северного потока-2" в случае эскалации на Украине.

Телеведущий ZDF потребовал от политика публично заявить, что если Москва "вторгнется" в Незалежную, то российский газопровод не запустят.

"Что может быть непонятного в фразе "Все варианты на столе?", — парировал Клингбейл.

Однако его оппонента такие "размытые" вопросы не удовлетворили, и он заявил, что необходимо объявить свои планы на этот счёт заранее. Однако политик не сдался и продолжил спорить.

"Где вам не хватает ясности? Я считаю абсолютно глупым говорить Путину, "а что, если…", — обратился Клингбейл к Ланцу.

Как подчеркнул председатель СДПГ, ФРГ не должны поддерживать "истерию" вокруг Незалежной, а отталкиваться от событий. И озвучивать свои требование тогда, когда "угроза вторжения" будет реальной.

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