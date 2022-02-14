Банки ЕС получили предупреждение о готовящихся атаках из России

Москва может спонсировать хакерские атаки на финансовые учреждения Европы, предупреждает Европейский центральный банк.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) — регулятор для еврозоны — предупредил финансовые учреждения на её территории о том, что они "могут стать объектами кибератак, спонсируемых Россией, поскольку напряженность в отношениях с Украиной продолжает нарастать".

Выступая на пресс-конференции, председатель Наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энрия посоветовала банкам сосредоточиться на повышении своей безопасности.

"Мы просим банки усилить свои меры по кибер-режиму и рассмотреть потенциальное увеличение числа атак и опасность этих атак в будущем”, — сказала Энрия.

Предупреждение прозвучало на фоне продолжающегося нагнетания истерии вокруг "возможного нападения России на Украину", до которого, согласно "анонсу" агентства Bloomberg, осталось уже чуть больше суток.

К слову, по данным агентства Рейтер, страх войны также побудил другие регулирующие органы, в том числе Департамент финансовых услуг Нью-Йорка, предупредить о возможном хакерстве, спонсируемом Россией.

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