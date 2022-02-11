Шойгу назвал уровень российско-британского сотрудничества близким к нулю

Уровень отношений между Москвой и Лондоном близок к нулевой отметке, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом.

"К сожалению, уровень нашего сотрудничества близок к нулю и вот-вот пересечет нулевой меридиан и уйдет в минус. Чего очень не хотелось бы",- цитирует российского министра ТАСС.

Шойгу выразил надежду, что обсуждение актуальных вопросов с Уоллесом не повлечёт за собой дальнейшего ухудшения отношений между РФ и Великобританией, а также другими входящими в НАТО странами.

Глава Минобороны РФ отметил, что в настоящее время в мире наблюдается "запредельная концентрация" внимания на вопросах, которые, по мнению Шойгу, можно было бы решить в ходе спокойного диалога между государствами, не прибегая к угрозам санкций.

"Уже, по-моему, ни в английских словарях, ни в русских не осталось слов, которые бы могли обозначать эти санкции. "И "катастрофические", и "потрясающие", и "уничтожающие". Много разных слов", — сказал министр.

По словам Шойгу, перед встречей с главой Минобороны Британии он ознакомился с выступлениями Уоллеса и его коллег и увидел, что угрозы санкций встречаются в них "через строчку".

"Не хотелось бы, чтобы наш сегодняшний разговор был продолжением такого рода интервью", — подчеркнул глава Минобороны РФ.

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