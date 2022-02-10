Трамп опроверг обвинения в смывании в унитаз важных документов

Экс-лидер США Дональд Трамп оценил обвинения СМИ в порче документов Белого дома. Журналисты писали, что американский политик рвал важные бумаги и смывал их в унитаз.

"Ещё одна фейковая история — о том, будто я спускал бумаги и документы Белого дома в унитаз — категорически не соответствует действительности и попросту выдумана репортёром, чтобы привлечь внимание к состоящей по большей части из выдумок книге", — сказал бывший президент США, слова которого цитирует РИА Новости.

Вместе с этим Трамп объяснил, почему СМИ распространяют подобную дезинформацию. По мнению экс-главы США, власти пытаются скрыть "ужасное управление" нынешнего президента Джозефа Байдена.

Ранее сотрудница New York Times Мэгги Хаберман написала в книге "Мошенник", что работники Белого дома во время президенства Трампа обнаруживали скомканные документы в унитазе. По словам журналистки, это мог делать сам бывший лидер страны.

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