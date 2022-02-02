Трамп: США "катятся к чертям" при Байдене

По мнению бывшего лидера США Дональда Трампа, в стране всё идёт наперекосяк во время президентства нынешнего главы государства Джо Байдена.

Говоря о своём видении сегодняшней ситуации, Трамп не стеснялся в выражениях, сказав, что США "катятся к чертям", не забыв при этом похвалить себя в качестве президента.

"У нас великая страна, которая катится к чертям. И она катится к чертям очень быстро… Я проделал большую работу, я сделал больше, чем большинство президентов за 30 лет", — заявил Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

Трамп уверен, что такого ущерба Соединённым Штатам, как Байден в 2021 году, стране ещё не наносил никто. По его мнению, это касается всех областей развития.

"Вы можете суммировать действия пяти президентов, они не причинили такого ущерба, как этот человек (Байден) в прошлом году, если вы посмотрите на все: экономику, инфляцию, COVID-19, военный позор в Афганистане", — сказал бывший лидер США.

Ранее Трамп уже обвинял Байдена в некомпетентности, которая может закончиться Третьей мировой войной. Трамп напомнил, что при нём США не участвовали в новых военных конфликтах, покончив со старыми "абсурдными" войнами. Предыдущий президент добавил, что в его бытность у власти такой напряжённой ситуации с Украиной, как сегодня, не могло бы возникнуть.

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