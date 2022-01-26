Cоцмедиа: "Арабский мир в Дубае признал Крым"

"Арабский мир в Дубае признал Крым" — так в соцмедиа комментируют участие крымской делегации в заседании Российско-арабского делового совета.

Напомним, что в рамках отложенной из-за пандемии глобальной выставки Expo-2020 в ОАЭ проводится заседание российско-арабского делового совета под названием "Россия — Арабский мир: новые возможности в новой реальности".

Как отмечают эксперты, это высокоуровневое мероприятие: оно организовано при поддержке Союза арабских палат и Федерации торгово-промышленных палат ОАЭ.

В составе крымской делегации:

министр финансов РК Ирина Кивико;

заместитель председателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов;

руководители Южного регионального Центра поддержки экспорта;

главы крупных крымских предприятий.

В соцсетях отмечают, что "Украина пока ещё не подала ноту протеста шейхам и лидерам арабского мира".

При этом ряд пользователей призывает "не фетишизировать признание Крыма кем-либо", заявляя, "не всё ли равно, признают ли Крым нашим в Европе, США, арабском мире. Главное, что мы знаем, он навсегда наш и точка".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.