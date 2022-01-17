Болгары обвинили США в подталкивании Европы к войне с Россией

Читатели болгарского издания "Дневник" выразили опасения по поводу того, что США подталкивают Европу к войне с Россией, следствием которой станет рост цен на топливо.

Ранее власти США обратились к международным энергетическим компаниям с просьбой представить план действий в случае, если на фоне ухудшения отношений с Россией прекратятся поставки российского газа в Европу. Руководители европейских предприятий ответили, что им нечем заместить импорт топлива из РФ.

"Штаты подталкивают Европу к войне с Россией, "зажигалкой" будет Украина. Американцы надеются на повторение 1939-45 годов, когда они обогащались, пока Европа полыхала", — написал пользователь "Дневника" с ником el_comendante.

Комментатор Hristov удивился тому, что США ищут для Европы альтернативу поставкам "голубого топлива" из РФ. Hristov задался вопросом, уж не является ли Евросоюз протекторатом и колонией США.

Юзер foxhd посетовал, что в случае войны с Россией цены на топливо вырастут в несколько раз.

В Pernikforbg напомнил, что давление Вашингтона и Брюсселя привело к отказу Болгарии от выгодных контрактов с ценой в 500 долларов. Теперь страна вынуждена покупать газ по 1500 долларов, отметил он.

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