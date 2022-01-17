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Автор Ольга Лебедева

Михаил Горбачёв пойдёт под суд в Литве за убийства

Мир

Семьи шести человек, погибших в Литве в результате событий января 1991 года, подали иск в суд против тогдашнего президента СССР Михаила Горбачёва, обвинив его в убийствах четырёх человек.

Михаил Горбачёв пойдёт под суд в Литве за убийства

Как сообщает литовские радио LRT, истцы утверждают, что, являясь главнокомандующим советской армии, Горбачёв "не сделал ничего, чтобы остановить агрессивные действия военных и кровопролитие" во время штурма литовского центра радио и телевидения и Вильнюсской телебашни.

Родственники четверых погибших обратились в суд в канун 30-летия событий:

"Очень важно, чтобы лица, ответственные за военные преступления и преступления перед человечностью, были привлечены к ответственности", — заявил LRT адвокат истцов Миндаугас Гядейкис.

К слову, это не первая попытка "осудить" первого и последнего президента СССР за события, которые в Литве называют Кровавым воскресеньем:

  • 13 человек, участвовавших в демонстрациях, погибли, когда советские войска были развернуты в Прибалтике после того, как власти провозгласили независимость от СССР и приняли Акт о восстановлении Литовского государства, который советские власти осудили как нарушение Конституции. Тогда военные захватили несколько стратегических объектов в Вильнюсе, включая телебашню;
  • один человек умер от сердечного приступа во время беспорядков,
  • по разным оценкам, от 600 до 700 человек получили ранения.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Эстония, Латвия и Литва были последними республиками, включенными в состав Советского Союза. Литва первой из них провозгласила свою независимость.

В последние годы Вильнюс пытался преследовать ключевых участников так называемых январских событий:

  • в 2019 году литовский суд признал тогдашнего министра обороны СССР Дмитрия Язова виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности, ему заочно "дали" 10 лет тюрьмы за "осуществление советской агрессии”.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы суд литва вильнюс
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