Семьи шести человек, погибших в Литве в результате событий января 1991 года, подали иск в суд против тогдашнего президента СССР Михаила Горбачёва, обвинив его в убийствах четырёх человек.
Как сообщает литовские радио LRT, истцы утверждают, что, являясь главнокомандующим советской армии, Горбачёв "не сделал ничего, чтобы остановить агрессивные действия военных и кровопролитие" во время штурма литовского центра радио и телевидения и Вильнюсской телебашни.
Родственники четверых погибших обратились в суд в канун 30-летия событий:
"Очень важно, чтобы лица, ответственные за военные преступления и преступления перед человечностью, были привлечены к ответственности", — заявил LRT адвокат истцов Миндаугас Гядейкис.
К слову, это не первая попытка "осудить" первого и последнего президента СССР за события, которые в Литве называют Кровавым воскресеньем:
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Эстония, Латвия и Литва были последними республиками, включенными в состав Советского Союза. Литва первой из них провозгласила свою независимость.
В последние годы Вильнюс пытался преследовать ключевых участников так называемых январских событий:
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